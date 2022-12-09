За коммерческий подкуп осудили сотрудницу предприятия, участвующего в исполнении гособоронзаказа в Ижевске

Женщина получала откаты Фото: Константин ИВШИН

В Ижевске осудили сотрудницу одного из предприятий, исполняющего государственные оборонные заказы. Как сообщает пресс-служба УФСБ России Удмуртии, ее обвиняли в коммерческом подкупе.

Женщина незаконно получала деньги от руководителей коммерческих организаций. За это она должна была помочь им с заключением договоров на оказание услуг в интересах предприятия по проведению мониторинга состояния окружающей среды.

Факт преступления выявили сотрудники УФСБ совместно с региональным МВД.

Женщина признала свою вину. Суд приговорил ее к условному сроку на 5 с половиной лет и с испытательным сроком в 3 года.

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