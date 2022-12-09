Скончался ветеран пожарной охраны Удмуртии Владимир Зайцев

Фото: пресс-служба МЧС Удмуртии

8 декабря на 88 году жизни умер ветеран пожарной охраны Зайцев Владимир Федорович. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Зайцев посвятил всю свою жизни работе в охране. Он завершил службу в должности заместителя руководителя тушения пожаров центра управления силами Главного управления МЧС России по Удмуртии. также является подполковником внутренней службы в отставке.

Руководство и личный состав Главного управления МЧС по Удмуртии выразили свои соболезнования родственникам Зайцева.

Проститься с ветераном можно будет 10 декабря в церкви Серафима Саровского в Ижевске.

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