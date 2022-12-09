Эксперты не видят замедления спроса от застройщиков на проектное финансирование

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Эксперты Сбербанка не видит снижения спроса от девелоперов на проектное финансирование для строительства жилья. Об этом рассказал заместитель председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов на конференции «Время изменений: итоги года и новые вызовы в отрасли»:

«Если за 10 месяцев прошлого года к нам поступило 1720 заявок на проектное финансирование, то за такой же период этого года мы получили 1930 заявок. Поэтому говорить о снижении спроса со стороны застройщиков или привлекательности новых проектов не приходится. Кроме того, стоит отметить, что отрасль жилищного строительства продолжает оставаться устойчивой: 98% застройщиков в состоянии обслуживать свой кредит без раскрытия эскроу-счетов».

Важной остается тема поддержки регионов в части строительства жилья. Одним из инструментов такой поддержки сегодня являются инфраструктурные облигации. Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин заявил, что уже есть поручения от правительства РФ расширить список участников, допущенных к выпуску.