Молодежный бизнес-проект из Удмуртии отмечен на финале Акселератора в Москве

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В Москве состоялся федеральный демо-день акселерационных программ Сбера для молодёжи и стартап-проектов в сфере искусственного интеллекта(18+). На нём свои технологические стартапы представили 20 команд школьников и студентов из молодежных акселераторов и 10 разработчиков в сфере искусственного интеллекта, которые получили гранты Фонда содействия инновациям в ходе федерального проекта «Искусственный интеллект», центром компетенций которого является Сбер.

В экспертное жюри вошли Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Григорий Борисенко, заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец, Вице-президент, директор департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка Максим Еременко, вице-президент VK по технологиям искусственного интеллекта Андрей Калинин, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова, генеральный директор венчурного клуба «Синдикат» Анна Морозова и инвестиционный директор TMT Investments Леван Кавтарадзе.

Демо-день прошёл в формате технологического XR-шоу: участники презентовали свои стартапы в виртуальных мирах.

Лауреаты молодёжных акселераторов разделили денежные призы, которые смогут потратить на приобретение техники для дальнейшей работы над своими стартапами. Лучшие ИИ-проекты, а также студенческий стартап Маркер из Республики Татарстан, ассистент для письма на основе ИИ, — получили гранты на использование в своей работе вычислительных мощностей суперкомпьютера Кристофари. Школьники получат дополнительные баллы к ЕГЭ и другие льготы при поступлении в вузы в 2023 году.

Кроме того, школьный стартап LearnControl из Республики Удмуртия — приложение для детей, которое контролирует экранное время и поощряет за саморазвитие, был отмечен Российским обществом «Знание», ему было предложено быть интегрированным в экосистему Общества. В этом году РО «Знание» выступило партнером просветительского трека по направлениям: наука и технологии, естественные науки, медицина, образование, социальная сфера, культура и искусство.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«В 2022 году в регионах обслуживания ВВБ принято рекордное количество заявок – от почти 15 тыс. участников – это почти 30% от общего числа заявок по всей стране. Мы получили более 7,5 тыс. заявок на участие в студенческом акселераторе, что в 4 раза больше чем в прошлом году, и более 6,5 тыс. заявок – на участие в школьном акселераторе – эта цифра почти в 2 раза превышает показатели 2021 года.

Выступления и проекты ребят оценивали не только жюри, но представители крупных компаний, которые выделили денежные гранты участникам проекта – на реализацию инициатив. Кроме того, все участники получили опыт презентации продукта, советы от экспертов делового сообщества, а также возможность представлять свои наработки на федеральном уровне.

Команды из территорий присутствия ВВБ достойно представляли свои проекты 1 декабря, и я горд, что сразу 2 команды из наших регионов были отмечены на таком высоком уровне и получили поддержку для дальнейшего развития своих предпринимательских инициатив».