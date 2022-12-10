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НовостиОбщество10 декабря 2022 4:40

Погода в Ижевске на 10 декабря: -9 градусов и сильный снег

Традиционный прогноз на день
Инга Коган
Зима

Зима

Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 10 декабря.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, ожидается облачная погода, будет идти сильный снег. На дорогах ожидаются снежные заносы, накат, местами сохраняется гололедица.

Днем температура воздуха составит всего -7… -9 °С.

Южный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 757 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий.

Желаем вам отличного дня!

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