Более 200 тысяч рублей отдал мошенникам дедушка из Ижевска

Мошенники обманули пенсионера на 200 тысяч рублей о Фото: Архив КП

В Ижевске на удочку мошенников попался 72-летний пенсионер. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, он отдал им в общей сложности более 200 тысяч рублей.

Схема мошенничества очень простая. Злоумышленники названивали в течение дня дедушке по телефону. Представлялись сотрудниками банка. Сначала они убедили пенсионера, что с его счета пытались снять деньги. Затем смогли убедить его обналичить все сбережения.

Но и тут они не успокоились. Они заявили пожилому человеку, что полученные в банке купюры «меченные» и их необходимо перечислить на указанный ими счет. При этом лже-банкиры обещали, что позже вся переведенная сумма будет ему возвращена.

Для удобства они ему даже дважды вызывали такси, чтобы тот спокойно доезжал до торговых центров Ижевска. Именно там он переводил в банкоматах по 15 тысяч рублей.

После того, как пенсионер перевел мошенникам все деньги и не дождался обещанного такси до дома, ему пришлось добираться о своей квартиры на общественном транспорте. Только там он понял, что его обманули. Супруга убедила его обратиться в полицию, где и было возбуждено уголовное дело.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коммунальные службы Ижевска перевели на усиленное дежурство из-за сильных снегопадов

Гороскоп на день: 10 декабря Львы совершают ошибки, а в Козерогах просыпается страсть

Бывшего начальника кладбищ Ижевска осудили на 9 лет за получение взяток