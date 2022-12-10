Иномарка на бешеной скорости врезалась в припаркованное авто в Ижевске

Авария. Фото: скриншот с видео, ИГГС

В ночь на 9 декабря в Ижевске иномарка врезалась в машину, которая стояла на придомовой парковке. Момент аварии зафиксировали камеры наблюдения – видео появилось в социальных сетях.

ДТП произошло на ул. Ленина. Видно, как машина летит на бешеной скорости, пересекает сугробы, потом трамвайные пути и на полной скорости врезается в автомобиль на парковке у первого подъезда дома №88 по ул. Ленина. При этом он зацепил еще несколько машин.

В комментариях к видео жители Ижевска пишут, что, возможно, водитель иномарки с кем-то устраивал ночные гонки. Он, кстати, не пострадал. Сразу после аварии он выскочил из машины и, увидев, что совершил, весьма удивленно ходил около своего авто.

Фото: vk.com/zlou18

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