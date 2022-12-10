209 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Удмуртии

Фото: архив КП

209 случаев новой коронавирусной инфекции выявлено в Удмуртии на 10 декабря. Таковы данные Роспотребнадзора по региону.

Новые случаи зарегистрированы сразу на 20 административных территориях республики. В Ижевске заболевших 103 человека.

Среди заболевших есть 22 ребенка до 14 лет, а также 41 человек старше 65 лет.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как правильно выбрать искусственную елку

Детскому хоспису и отделению неонатологии в Ижевске нужно собрать 500 тысяч рублей

Худеем с удовольствием: диетолог советует, как можно улучшить фигуру при помощи полезных злаков