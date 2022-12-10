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НовостиЗдоровье10 декабря 2022 9:26

209 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Удмуртии

Официальная статистика
Инга Коган
Фото: архив КП

Фото: архив КП

209 случаев новой коронавирусной инфекции выявлено в Удмуртии на 10 декабря. Таковы данные Роспотребнадзора по региону.

Новые случаи зарегистрированы сразу на 20 административных территориях республики. В Ижевске заболевших 103 человека.

Среди заболевших есть 22 ребенка до 14 лет, а также 41 человек старше 65 лет.

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