Биатлонист из Удмуртии занял 4 место в гонке преследования на этапе Кубка России

Ильназ Мухамедзянов. Фото: ССШОР по биатлону

Биатлонист Ильназ Мухамедзянов, выступающий за сборную Удмуртии, стал четвертым в гонке преследования на этапе Кубка России по биатлону. Соревнования проходят в Тюмени.

Первым стал Саид Каримулла Халили из Москвы. Он преодолел дистанцию за 34 минуты 21,5 секунды.

Вторым стал Александр Поварницын, который раньше выступал за сборную Удмуртии, а теперь представляющий Тюменскую область.

Третье место – у Даниила Серохвостова из Новосибирской области.

Ранее Ильназ Мухаметзянов заявил, что не собирается переходить в другую команду.

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