Биатлонист из Удмуртии занял 4 место в гонке преследования на этапе Кубка России

Ильназ Мухамедзянов. Фото: ССШОР по биатлону
Биатлонист Ильназ Мухамедзянов, выступающий за сборную Удмуртии, стал четвертым в гонке преследования на этапе Кубка России по биатлону. Соревнования проходят в Тюмени.
Первым стал Саид Каримулла Халили из Москвы. Он преодолел дистанцию за 34 минуты 21,5 секунды.
Вторым стал Александр Поварницын, который раньше выступал за сборную Удмуртии, а теперь представляющий Тюменскую область.
Третье место – у Даниила Серохвостова из Новосибирской области.
Ранее Ильназ Мухаметзянов заявил, что не собирается переходить в другую команду.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Детскому хоспису и отделению неонатологии в Ижевске нужно собрать 500 тысяч рублей
Худеем с удовольствием: диетолог советует, как можно улучшить фигуру при помощи полезных злаков
Бывшего начальника кладбищ Ижевска осудили на 9 лет за получение взяток