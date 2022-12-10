С погибшим в ходе СВО старшиной простились в Удмуртии

Фото: архив КП

Сегодня, 10 декабря в Удмуртии простились со старшиной Николаем Киселевым. Военный погиб в ходе СВО на Украине. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Похороны со всеми воинскими почестями солдата прошли в Красногорском районе.

Отметим, помощь семье оказывается в полном объеме.

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