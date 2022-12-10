Гороскоп на день: 11 декабря Дев ждет неожиданное знакомство, а Скорпионам стоит держаться подальше от колющих предметов

Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на завтрашний день, 11 декабря.

Овен

Будьте предельно внимательны, иначе досадных недоразумений не избежать. Также не стоит ввязываться ни в какие финансовые дела – отложите это на потом.

Телец

Боевой настрой Тельцов продержится целый день. Поэтому в этот день следует делать то, что давно нужно было сделать, но вы постоянно это откладывали. Вечером расслабьтесь с помощью СПА процедур.

Близнецы

Неожиданная премия, повышение зарплаты – финансовая удача будет поджидать в это день представителей этого знака зодиака. Но вы же знаете, что это не просто щедрые подарки судьбы, вы хорошо потрудились для этого.

Рак

Общение с близкими вам жизненно необходимо. Не ждите удобного случая, просто позвоните им. Сейчас очень важно быть ближе друг к другу. И начните уже хоть как-то планировать вашу жизнь.

Лев

Фантазии и мечты? Может, начать просто что-то делать, тогда все ваши идеи претворятся в жизнь. Поверьте, жить в реальности намного интереснее, чем в придуманном мире.

Дева

Ваше будущее в ваших руках. Не ждите подарков судьбы – пока их все равно не будет. Неожиданное знакомство внесет в вашу размеренную жизнь долю авантюризма, не сопротивляйтесь.

Весы

Этот новый этап жизни пока вам не по зубам. Но стоит подождать чуть-чуть, и вы поймете, как здорово, что это все завертелось!

Скорпион

Не торопитесь, и жизнь подарит первоклассный подарок. Держитесь подальше от колющих предметов. И не стоит ссориться с тем, кто сейчас рядом с вами.

Стрелец

Пока разочарование и апатия, зато потом будет так классно, что вы можете потерять самообладание. Поэтому стоит как можно лучше подготовиться к будущим событиям – набирайтесь сил, пейте витамины и больше гуляйте.

Козерог

Не слушайте тех, кто говорит вам останавливаться. Скорость, особенно в принятии решений – вот, что вам пригодится именно сейчас. Действуйте!

Водолей

Всегда следует отличать важное от ненужного – неужели вам точно надо делать то, к чему у вас не лежит душа. Прислушайтесь к своей интуиции, но будьте конкретны в своих желаниях.

Рыбы

День посвятите отдыху. Приведите свое жилище в порядок, избавьтесь от ненужного. Поверьте, очищая пространство, вы очищаете путь для нового и необходимого. До исполнения вашей глобальной мечты осталось всего несколько шагов, не останавливайтесь.

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