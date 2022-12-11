При столкновении легковушки и грузовика под Ижевском погибла женщина и пострадали два ребенка

Причины и обстоятельства ДТП выясняются Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В субботу, 10 декабря 2022 года, в Дебесском районе Удмуртии произошло ДТП с участием грузовика и легкового авто. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике, авария случилась около 15:30 на 295 км автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга».

Легковой автомобиль съехал с дороги Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

По предварительным данным, водитель «Лады Гранты» – мужчина 1957 года рождения – решил обогнать колонну. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Скания», которым управлял мужчина 1988 года рождения.

Грузовик после столкновения Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В «Ладе» помимо водителя находились пассажиры. Женщина 1959 года рождения в результате ДТП погибла. Девочки 2008 и 2018 годов рождения выжили, но получили травмы. Водитель также пострадал, вместе с детьми он был доставлен в больницу.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, 10 декабря из-за сильных снегопадов в Удмуртии складывалась очень сложная ситуация на дорогах. Сегодня также обещают интенсивные осадки.

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