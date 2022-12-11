Два человека погибли при лобовом столкновении двух автомобилей под Ижевском

Две пассажирки пострадали и попали в больницу
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
ДТП с двумя погибшими произошло в воскресенье, 11 декабря, в Завьяловском районе. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД России по Удмуртии.
ДТП в Завьяловском районе
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Около 15:00 часов на 24 км автодороги «Ижевск-Воткинск» автомобиль «Ауди» выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Лада Калина». По предварительным данным, водитель иномарки, мужчина 1979 года рождения, не справился с управлением. Он погиб на месте, так же, как и водитель отечественного авто – мужчина 1971 года рождения.
Пассажиры «Лады» – 60-летняя женщина и девушка 2003 года рождения доставлены в больницу с травмами.
ДТП в Завьяловском районе
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Оперативные службы работают на месте, обстоятельства ДТП выясняются. На участке дороги, где произошла авария, организовано реверсивное движение.
Напомним, сегодня из-за плохих погодных условий в Удмуртии затруднено движение на дорогах и участились ДТП.
В связи с изменением погодных условий, региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует предельно ответственно отнестись к выполнению требований Правил дорожного движения, соблюдать установленный скоростной режим , дистанцию и интервал движения.
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