Два человека погибли при лобовом столкновении двух автомобилей под Ижевском

Две пассажирки пострадали и попали в больницу Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

ДТП с двумя погибшими произошло в воскресенье, 11 декабря, в Завьяловском районе. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД России по Удмуртии.

ДТП в Завьяловском районе Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Около 15:00 часов на 24 км автодороги «Ижевск-Воткинск» автомобиль «Ауди» выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Лада Калина». По предварительным данным, водитель иномарки, мужчина 1979 года рождения, не справился с управлением. Он погиб на месте, так же, как и водитель отечественного авто – мужчина 1971 года рождения.

Пассажиры «Лады» – 60-летняя женщина и девушка 2003 года рождения доставлены в больницу с травмами.

ДТП в Завьяловском районе Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Оперативные службы работают на месте, обстоятельства ДТП выясняются. На участке дороги, где произошла авария, организовано реверсивное движение.

Напомним, сегодня из-за плохих погодных условий в Удмуртии затруднено движение на дорогах и участились ДТП.

В связи с изменением погодных условий, региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует предельно ответственно отнестись к выполнению требований Правил дорожного движения, соблюдать установленный скоростной режим , дистанцию и интервал движения.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Снег на региональных трассах Удмуртии 11 декабря убирают более 170 единиц техники

Во время пьяной потасовки в Ижевске мужчина получил несколько ударов ногой и скончался

С 7 по 19 января в Ижевске состоится традиционный ледовый фестиваль ангелов и архангелов

С последствиями снегопадов в Ижевске будут бороться после их окончания