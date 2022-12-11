На федеральных трассах в Удмуртии ввели временное ограничение движения для грузового транспорта

Движение ограничат 11 декабря с 21:00 и планируют открыть 12 декабря, с 9:00 Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В Удмуртии приняли решение ввести временное ограничение движения для грузового транспорта на федеральных трассах. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, эта мера связана с неблагоприятными погодными условиями и призвана обеспечить безопасность дорожного движения.

«Вводится временное ограничение движения на дорогах общего пользования федерального значения М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь км 28+916 - км 156+120, км 192+200 - км 337+201 и М-7 «Волга» обход г. Ижевск км 0+000 - км 39+400», – говорится в сообщении регионального МЧС.

Движение ограничат сегодня, 11 декабря, с 21:00. Движение планируют открыть в понедельник, 12 декабря, с 9:00.

Для водителей большегрузов, которые остались на дороге в пробках, будут работать пункты обогрева в кафе, гостиницах и на стоянках. При необходимости водители смогут переночевать в пунктах временного размещения, которые расположены в муниципальных образованиях.

Также сообщается, что на федеральные и региональные трассы выведены дополнительные ДПС. А тех, кто еще не выехал из дома, убедительно просят не покидать пределы населенных пунктов.

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