Эксперт дал россиянам советы по выбору искусственной елки

Нужно обращать внимание на мягкость иголок и запах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первое, на что следует обращать внимание при покупке искусственной ели – это материал. Как сообщает RT (18+) со ссылкой на председателя Национального союза защиты прав потребителей Павла Шапкина, лучшим материалом является полиэтилен.

«Это самый безопасный вид пластика. К тому же он не обладает ярко выраженным запахом. При технологии производства полиэтилена не используется большое количество отвердителей, которые являются канцерогенами», — пояснил эксперт.

Отличить такую елку просто: иголки будут мягкими и легко гнущимися.

«Если иголки жесткие, наверняка использованы другие виды полимеров. Например, полихлорвинил, полистирол и другие виды полимеров, которые могут содержать дополнительные канцерогены. Канцерогены будут выделяться в помещении, где елка установлена. То есть потихонечку будет накапливаться концентрация вредных веществ», — Говорит Павел Шапкин.

Также специалист отметил, что некоторые производители комбинируют полиэтилен с более дешевыми полимерами. Это удешевляет продукт, но сказывается на качестве.

А еще всегда нужно обращать внимание на запах. Если елка пахнет резко, «химически», то от покупки лучше воздержаться.

«Потому что придется с этим запахом жить как минимум месяц. Искусственную елку мы покупаем не так часто, может быть, раз в десять лет, поэтому можно не очень на этом экономить и купить елку из более дорогих материалов», — пояснил эксперт.

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