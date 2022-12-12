Частный дом вместе с гаражом и машиной сгорели в Удмуртии

Фото: vk.com/gpsur

В Удмуртии, в селе Селты сгорело частное хозяйство. Как сообщает пресс-служба Государственной противопожарной службы республики, выгорели дом, баня, гараж, автомобиль.

Пожар произошел 11 декабря. К моменту прибытия пожарных в 5 часов утра все дворовые постройки горели открытым пламенем.

Пожару был присвоен ранг - 1 БИС. Площадь пожара составила более 70 кв. м. Горение удалось ликвидировать 06:08.

Фото: vk.com/gpsur

Предварительный ущерб от пожара составил 2,5 млн рублей.

Фото: vk.com/gpsur

Причина пожара устанавливается.

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