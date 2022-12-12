Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 декабря 2022 5:33

Мужчина из Удмуртии зарезал ножом брата во время пьяной потасовки

Ему грозит до 15 лет в колонии
Софья Кель
Мужчины поссорились во время пьянки

Мужчины поссорились во время пьянки

Фото: Амир Закиров

В Кизнерском районе осудят 35-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, он обвиняется в убийстве брата.

Братья поссорились во время пьянки. На эмоциях обвиняемый пошел на кухню, схватил нож, а затем два раза ударил ножом своего родственника в шею. От ударов мужчина скончался на месте.

Уголовное дело по статье «Убийство» передали в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет в колонии.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Погода в Ижевске на 12 декабря: сильный снегопад и -4 градуса

За пьяную езду в Ижевске осудили адвоката

Гороскоп на день: 12 декабря Тельцы приведут окружающих в замешательство, а Рыбы вернуться к забытому хобби