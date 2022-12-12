В 2023 году посевные площади в Удмуртии увеличатся на 6 тысяч га

Фото: Министерство сельского хозяйства Удмуртии

В новом году посевные площади в Удмуртии увеличатся на 6 га. Об этом сообщает пресс-служба Министерство сельского хозяйства республики.

В целом посевная площадь в республике составит 921,2 тысяч гектаров. В приоритет будут выделять зерновые и кормовые культуры, пшеницу, рожь, ячмень, овес, лен-долгунец и картофель.

Площадь посева увеличат за счет постановки на кадастровый учет. Также планируется проведение культуртехнических мероприятий.

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