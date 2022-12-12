От магазина «Океан» до Буммаша в Ижевске не ходят трамваи №2, 5, 7 и 9

Трамваи не ходят с 12:23 Фото: Архив КП

С 12:23 от магазина «Океан» до Буммаша не ходят трамваи №2, 5, 7, 9. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ ВКонтакте.

Движение организовано:

2 маршрут: Ул. Промышленная - ул. Ленина - Центр - ул. К.Маркса - ул. Кирова - Сквер металлургов

5 маршрут: Ул. Огнеупорная - Центр - ул. Ленина - ул. Халтурина - Воткинский переулок

7 маршрут: Сквер металлургов - ул. Кирова - ул. К.Маркса - Центр

9 маршрут: Ул. Московская - Центр - ул. К.Маркса - ул. Кирова - Сквер металлургов.

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