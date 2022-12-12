Более 900 единиц спецтехники расчищали дороги в Удмуртии 11 декабря

Дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме Фото: Алена Селезнева

Свыше 900 единиц спецтехники расчищали дороги федерального, регионального и местного значения в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

В это число входят колесные тракторы, комбинированные дорожные машины, роторные снегоочистители и автогрейдеры. Около 100 единиц работали в Ижевске. Дорожные службы продолжают расчищать снег в усиленном режиме.

Кроме того, сняли ограничения движения для грузовиков почти на всех трассах. Закрытой по прежнему остается лишь дорога Воткинск-Кельчино-граница Пермского края. Движение на этой трассе откроют вечером 12 декабря.

Власти также отметили, что во время снегопада на высокоинтенсивных дорогах допускается 2 см снега, на низкоинтенсивных дорогах – 4 см и на заездных карманах и посадочных площадках – 6 см. Существуют также и временные ограничения. На дорогах 2-5 категории дорожники должны убрать снег в течение 5-12 часов, на заездных карманах, посадочных площадках и остановках общественного транспорта – 6 часов и на тротуарах и пешеходных дорожках – в течение суток

Отметим, что за эти выходные в Удмуртии 24 мм снега при месячной норме 35 мм.

Напоминаем, что ранее «Комсомолка» рассказывала куда стоит обращаться жителям Удмуртии, если их не устраивает качество уборки снега на дорогах.

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