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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 9:53

Два человека погибли и два – получили травмы в ДТП под Ижевском

Один из водителей выехал на встречку
Софья Кель
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

11 декабря, около 15:00, в Завьяловском районе Удмуртии произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Дорожная авария произошла на 27 км дороги «Ижевск – Воткинск». 73-летний водитель Audi не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он врезался в LADA Kalina, за рулем которой сидел 51-летний мужчина.

В результате ДТП оба водителя скончались. 53-летняя женщина и 19-летняя девушка, которые находились в LADA Kalina, получили травмы. Их госпитализировали.

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