Два человека погибли и два – получили травмы в ДТП под Ижевском

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

11 декабря, около 15:00, в Завьяловском районе Удмуртии произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Дорожная авария произошла на 27 км дороги «Ижевск – Воткинск». 73-летний водитель Audi не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он врезался в LADA Kalina, за рулем которой сидел 51-летний мужчина.

В результате ДТП оба водителя скончались. 53-летняя женщина и 19-летняя девушка, которые находились в LADA Kalina, получили травмы. Их госпитализировали.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Погода на неделю в Удмуртии

Под предлогом снятия порчи мошенница похитила у пенсионерки из Ижевска деньги

Группировку техники для расчистки улиц от снега усилили в Ижевске