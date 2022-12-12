Учеников 74 школ в Удмуртии перевели на дистанционное обучение

Школьным автобусам запретили выезжать на дороги Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

12 декабря, чтобы предотвратить ДТП из-за выпавших осадков Министерство образования и науки Удмуртии запретило школьным автобусам выезжать на дороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

В результате учеников из 74 школ в республике перевели на дистанционное обучение.

Напоминаем, что за эти выходные в Удмуртии выпало 24 мм снега, при месячной норме – 35 мм. В Ижевске усилили группировку техники для расчистки улиц от снега. 11 декабря на расчистку Удмуртии от сугробов вышло более 900 единиц техники.

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