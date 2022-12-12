В Удмуртии за сутки выявили 225 новых случаев COVID-19

Среди заболевших 24 ребенка Фото: Олег ЗОЛОТО

На 12 декабря в Удмуртии выявили 225 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 136 из которых – в Ижевске. В числе заболевших 24 ребенка младше 14 лет и 46 человек старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Отмечено 83 семейных очага заражения. В целом показатель заболеваемости составил 15,07 на 100 тысяч населения.

По вновь выявленным случаям заболевания организованы и проводятся противоэпидемические мероприятия.

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