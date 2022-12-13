Погода в Ижевске на день: 13 декабря в городе ясно и до -12°С

Весь день будет светить солнышко
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск!
Сегодня утро в столице Удмуртии обещает быть ясным. Как сообщает региональный гидрометцентр, солнышко весь день будет пригревать жителей Ижевска.
Днем температура воздуха не поднимется выше -11°С. Ветер южный, скорость - 3,6 м/с.
Ночью температура опустится до -14°С.
Одевайтесь теплее, и хорошего вам дня!
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