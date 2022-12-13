Погода в Ижевске на день: 13 декабря в городе ясно и до -12°С

Весь день будет светить солнышко Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск!

Сегодня утро в столице Удмуртии обещает быть ясным. Как сообщает региональный гидрометцентр, солнышко весь день будет пригревать жителей Ижевска.

Днем температура воздуха не поднимется выше -11°С. Ветер южный, скорость - 3,6 м/с.

Ночью температура опустится до -14°С.

Одевайтесь теплее, и хорошего вам дня!

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Погода на неделю в Удмуртии

Под предлогом снятия порчи мошенница похитила у пенсионерки из Ижевска деньги

Группировку техники для расчистки улиц от снега усилили в Ижевске