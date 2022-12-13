Пьяный мужчина из Можги задушил электрическим кабелем своего товарища

Мужчине грозит до 15 лет в колонии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Можге перед судом предстанет 39-летний местный житель. Его будут судить по статье «Убийство».

Вечером 20 августа компания мужчин выпивала в гараже обвиняемого. В какой-то момент два товарища поссорились. Обвиняемый сначала два раза выстрелил в знакомого из пневматической винтовки, а потом задушил его электрическим кабелем.

Мужчина скончался на месте. После этого обвиняемый спрятал тело в лесном массиве.

Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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