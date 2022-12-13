Более 15 тыс. случаев заболевания ОРВИ подтвердили в Удмуртии за последнюю неделю

Увеличились случаи заболевания гриппом Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Во время минувшей недели в Удмуртии заболели 15 719 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Большая часть заболевших – это дети младше 14 лет. Среди них зарегистрировали 10 862 человека, в том числе 1 911 пациентов младше 2 лет.

Также много человек заболели именно в столице республики. Среди ижевчан насчитали 8 407 заболевших и это 53,5% от общего количества больных в Удмуртии. На первое место среди вирусов выходит грипп, чаще всего болеют именно им. В том числе вирусы гриппа А, В и вирусы парагриппа. Еще болеют метапневмовирусами, РС-вирусами, риновирусами и бокавирусами.

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