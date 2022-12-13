Жителей Удмуртии предупредили о мошенничестве во время новогодних покупок

Нужно придерживаться простых правил Фото: Амир Закиров

В канун новогодних праздников мошенники начинают особо активную деятельность. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT.

Уже сейчас есть несколько случаев, когда люди при заказе подарков в интернете натыкались на сайты мошенников и переводили им деньги. Чаще всего такое происходит при покупке наиболее популярных новогодних подарков. Это домашние животные, часы, техника и алкоголь. Чтобы не попасться на удочку шарлатанов, нужно придерживаться простых правил.

«Нужно быть особенно внимательным, тщательно перепроверять сайты продавцов, кроме того, иметь в виду, что продавец, предложивший продолжить общение в любом из мессенджеров, на 99% мошенник», – сказал Соловьев.

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