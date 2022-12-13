«Ижсталь» подвела итоги заводской спартакиады

Фото: Сергей Грачёв

На заводе «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») завершилась комплексная корпоративная спартакиада по 13 видам спорта.

Последним видом спартакиады стал боулинг. В первой группе уверенную победу одержали представители сборной коммерческой и сбытовой служб, которые значительно оторвались от ставших серебряными призерами сталеваров. Замкнули тройку лучших спортсмены цеха калиброванного проката.

Во второй группе победили энергетики, которые в упорной борьбе опередили команду ремонтников. Бронза – у дочернего предприятия «Ижсталь-ТНП».

Соревнования по боулингу повлияли на распределение призовых мест в итоговом зачете спартакиады в первой группе. Если первое место сборной коммерческих и сбытовой служб лишь укрепило ее лидирующее положение, то второе место сталеваров в боулинге позволило стать им и серебряными призерами всей спартакиады. Они набрали одинаковое количество очков со сборной заводоуправления, но обошли ее в общем зачете благодаря большему количеству первых мест в отдельных видах спорта.

Во второй группе в общем зачете бесспорными лидерами стали ремонтники, вторыми – спортсмены «Ижсталь-ТНП», третьими – энергетики.