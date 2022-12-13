Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 Александра Трусова встретилась с юными фигуристами в Ижевске

Спортсменка приехала встретиться с поклонниками. Фото: Министерство по физической культуре и спорту Удмуртии

12 декабря в Ижевске Олимпийская вице-чемпионка Александра Трусова встретилась с юными фигуристами Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по физической культуре и спорту.

«Очень интересно общаться с детьми. Они всегда немножко по-другому задают свои вопросы», – сказала Трусова.

Дети встретились со своим кумиром. Они смогли задать ей несколько вопросов и также получили автографы на карточках и коньках. Спортсменка дала им напутствие и сказала «просто работать, идти к своей цели и тогда всё получится!».

Трусова подписала карточки и коньки юных фигуристов Удмуртии. Фото: Министерство по физической культуре и спорту Удмуртии

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