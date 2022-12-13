Строительство новой поликлиники в Воткинске завершено на 94%

Фото: Администрация города Воткинска ВКонтакте

Строительство новой поликлиники в Воткинске планируют закончить до конца года. Как сообщает пресс-служба городской администрации, сейчас здание готово на 94%.

В поликлинике 4 этажа. Общая площадь составляет 9 800 кв. м. В ближайшее время подрядчики планируют перейти к оснащению помещений мебелью и оборудованием. В будущем больницу смогут ежедневно посещать 630 человек.

Готовность объекта к сдаче оценил замминистра здравоохранения УР Александр Попов.

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