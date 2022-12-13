Более 30 млн рублей зарплаты задолжало «Удмуртавтодор» своим сотрудникам

Сотрудникам не выдали зарплату в октябре Фото: Архив КП

Удмуртское автодорожное предприятие задолжало своим сотрудникам 30 млн рублей зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В октябре работники не получили оплату за свой труд. После этого они обратились в прокуратуру и написали заявление.

Прокурор возбудил дело об административном правонарушении «Невыплата в установленный срок заработной платы». После вмешательства ведомства, предприятию пришлось погасить задолженность по выплатам.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Почему Минздрав Удмуртии отказался от сотрудничества с порталом IGIS

Сумма взносов на капремонт в Удмуртии не изменится до конца 2022 года

Гороскоп на день: 14 декабря Овнам придется найти дополнительную энергию, а Девам – время на себя