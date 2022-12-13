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НовостиОбщество13 декабря 2022 11:23

Более 30 млн рублей зарплаты задолжало «Удмуртавтодор» своим сотрудникам

Рабочие обратились в прокуратуру
Софья Кель
Сотрудникам не выдали зарплату в октябре

Сотрудникам не выдали зарплату в октябре

Фото: Архив КП

Удмуртское автодорожное предприятие задолжало своим сотрудникам 30 млн рублей зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В октябре работники не получили оплату за свой труд. После этого они обратились в прокуратуру и написали заявление.

Прокурор возбудил дело об административном правонарушении «Невыплата в установленный срок заработной платы». После вмешательства ведомства, предприятию пришлось погасить задолженность по выплатам.

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