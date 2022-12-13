В новый год с новой квартирой

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Кому-то для новогоднего настроения достаточно елки и гирлянд, а кому-то хочется радикальных решений, например, встретить новый год в новой квартире. Успеть купить квартиру в декабре задача вполне выполнимая, еще и достаточно выгодная. Давайте вместе рассмотрим какие программы в декабре доступны жителям Удмуртии.

Так, например, программа «Господдержка» позволяет купить или построить новое жильё по сниженной ставке, часть процентов банку компенсирует государство.

В рамках программы кредит можно также взять на покупку и строительство дома своими силами или с помощью подрядчика.

Программа «Господдержка» действует до конца 2022 года, информации о ее продлении пока нет.

Юлия Базилюк, исполняющая обязанности Управляющего Удмуртским отделением ПАО Сбербанк:

«Мы не просто начали прием предварительных заявок на льготную программу ипотеки с господдержкой сразу после ее анонсирования, но и оставили тот же размер процентной ставки после повышения государством 1 июля 2023. Данные меры поддержки позволили улучшить жилищные условия очень многих семей в Удмуртской Республике. Подобные государственные программы с поддержкой банков позволяют развивать ипотечный рынок новостроек в регионе.»