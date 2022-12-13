900 000 рублей украли мошенники у мужчины из Ижевска под предлогом заработка на инвестициях

Уголовное дело пока не возбудили Фото: Амир Закиров

В Ижевске 51-летний местный житель стал жертвой мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчина увидел в интернете объявление о заработке на бирже. Он заполнил заявку и оставил номер телефона. Вскоре ему позвонила девушка и представилась брокером интернет-платформы. Она убедила мужчину установить на телефон программу видеосвязи и платформу для участия в интернет-торгах.

С начала ноября ижевчанин вносил деньги на свой так называемый брокерский счет. Он также включал демонстрацию экрана для мошенников. Таким образом он якобы помогал в проведении торгов.

На платформе его заработок увеличивался с завидной скоростью. В какой-то момент мужчина захотел снять деньги, но на экране появилось уведомление о невозможности операции без предварительной страховки.

После этого мужчина обратился в полицию. Общий ущерб составил 900 тысяч рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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