За спасение детей из пожара ученицу Кадетской школы в Ижевске удостоили награды «Юный герой»

Фото: Олег Бекмеметьев ВКонтакте

Ученице Кадетской школы Горшуновой Варваре вручили награду «Юный герой» общественной организации «Молодая гвардия». Об этом сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев на своей странице ВКонтакте.

В мае 2021 года девушка поехала на соревнования в Москву. Ночью в гостинице произошел пожар, но система пожаротушения и извещения не сработала. Проснувшись от запаха гари, Варвара не растерялась и принялась будить других детей. Те кадеты, которых ей удалось разбудить, вышли на улицу сами. Но в скором времени из-за дыма в коридоре стало невозможно дышать, а огонь мешал пройти к выходу. Тогда девушка собрала оставшихся 7 детей в одной комнате, закрыла дверь и заложила щели полотенцами. После этого дети без паники остались ждать пожарных.

Благодаря Варваре, ее смелости и отваге все 33 кадета были спасены.

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