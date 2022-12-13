Жители Удмуртии могут купить бытовую технику к Новому году без первоначального взноса

POS-кредитование – это предоставление моментального займа покупателям прямо на сайте интернет-магазина. Для того, чтобы им воспользоваться, покупателю больше не нужно заполнять анкету, подписывать бумажный договор или предъявлять какие-либо документы для оформления кредита на покупку бытовой техники. Весь процесс занимает несколько минут, при этом не требуется первоначальный взнос, а покупатель может самостоятельно выбрать срок и сумму ежемесячного платежа. Услугой можно воспользоваться, если сумма покупки составляет от 3000 руб., до 300 000 руб., при этом срок кредита варьируется от трех до тридцати шести месяцев.

Юлия Базилюк, исполняющая обязанности управляющего Удмуртским отделением ПАО Сбербанк:

«POS-кредитование – удобный и современный финансовый инструмент. Для интернет-магазинов это еще и дополнительная возможность увеличения количества продаж, а для наших партнеров, работающих в торговой отрасли, POS-кредитование – это способ повышения оборота и привлечения новых покупателей. Данный сервис ускоряет процесс покупок и делает его еще более удобным для клиента. Главное преимущество продукта – это быстрый и полностью безбумажный процесс оформления».

Марина Рейхнер, руководитель отдела потребительского кредитования «Корпорации Центр»:

«Для «Корпорации Центр» сотрудничество в сфере POS-кредитования – это большой, значимый, интересный проект. Наша компания совершенствуется для вас в сфере кредитования. Впереди большие перспективы и планы».

Напомним, в настоящий момент, к сервису кредитования POS-offline подключено более 300 торговых точек по всей Удмуртской Республике.