Погода в Ижевске на 14 декабря: до -8 °С и без осадков

14 декабря в Ижевске осадков не обещают. Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков не ожидается. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.
Температура воздуха -6…-8 °С. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.
Ночью температура воздуха -16 … -18 °С. Осадков также не обещают.
На дорогах сохранится гололедица!
Хорошего вам дня!
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