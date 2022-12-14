Погода в Ижевске на 14 декабря: до -8 °С и без осадков

14 декабря в Ижевске осадков не обещают. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков не ожидается. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха -6…-8 °С. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха -16 … -18 °С. Осадков также не обещают.

На дорогах сохранится гололедица!

Хорошего вам дня!

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