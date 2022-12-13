Бизнесу Удмуртии доступны отечественные аналоги базовых офисных программ

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МегаФон первым предложил своим корпоративным клиентам отечественную альтернативу иностранному ПО на базе продуктов МойОфис. Теперь доступны облачные решения оператора для коммуникаций и работы с различными типами документов, в том числе текстами и таблицами, а также корпоративная почта.

Продукт подходит как крупному бизнесу, так и небольшим компаниям.

«После ухода с рынка иностранных вендоров многие компании остались без привычных базовых офисных программ и начали искать отечественные аналоги. При этом бизнес не готов тратить дополнительные серверные ресурсы и отдает предпочтение использованию гибридных или полностью облачных решений, спрос на которые растет кратно. В партнерстве с компанией МойОфис мы предоставляем клиентам доступ к привычным и удобным офисным инструментам в облачном решении оператора.», - говорит Александр Осипов, директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям МегаФона.

«Мы стремимся сделать наши решения доступными для организаций и бизнеса любых размеров и любого уровня технического оснащения, поэтому помимо классического реселлерского канала активно развиваем модель SaaS. Доступ к безопасному и современному офисному ПО по подписке снижает инфраструктурные затраты заказчиков, а также позволяет быстро организовать удаленную совместную работу с документами и повысить эффективность работы до 30%», – прокомментировал Александр Иванников, коммерческий директор МойОфис.