Эльвира Пинчук назвала эффект от перехода к новой системе записи к врачу в Удмуртии позитивным

Все неполадки уберут до конца декабря. Фото: Эльвира Пинчук в телеграме @elvira_pinchuk

С 5 декабря количество обращений на запись через портал ЕПГУ увеличилось с 9,2 тысяч до 38,7 тысяч, а количество успешных идентификаций – с 66% до 93%. Об этом сообщила вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук в своем телеграм-канале.

По словам зампредседателя правительства региона, переход на новый портал был запланирован еще в 2021 году. В будущем власти собираются перевести медицинские сервисы на ЕПГУ. Это будет реализовано во всех регионах страны. Таким образом врач в любом городе России сможет увидеть необходимую информацию о пациенте.

«С начала года специалисты Республиканского медицинского информационно-аналитического центра и Министерства цифрового развития Удмуртии вели подготовку к переходу, чтобы минимизировать возможные организационные и технические проблемы. Как мы видим, к сожалению, не все прошло гладко. Тем не менее, скорость работы системы увеличилась в 2 раза – это стало возможным благодаря тому, что база данных стала загружаться быстрее», – сказала Пинчук.

Власти пообещали устранить все ошибки до конца 2022 года. Напомним, что со второй декады декабря в Удмуртии отменили возможность самозаписи на прием к врачу через портал ИГИС. Мы обратились в Минздрав и выяснили почему министерство решило отказаться от сотрудничества с порталом, а также подготовили для наших читателей инструкцию по записи через ЕПГУ.

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