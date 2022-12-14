Житель Удмуртии забил 19 телят в обход закона

27 октября 2022 года мужчина привез в свое подсобное хозяйство 19 телят. Фото: архив

Житель деревни Бурина Балезинского района Удмуртии нарушил ветеринарные законы. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

27 октября 2022 года мужчина привез в свое подсобное хозяйство 19 телят, а на следующий день забил их, нарушив сразу два ветеринарных закона. Во-первых, новые животные должны были соблюдать 30-ти дневный карантин после прибытие на хозяйство, а во-вторых, животные были вакцинированы от сибирской язвы 26 октября и их нужно изолировать минимум на 10 дней.

2 декабря 2022 года мужчине выдали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарных законов.

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