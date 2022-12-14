Трамваи не идут от улицы Тимирязева до «Океана» в Ижевске

Трамваи не идут в Ижевске с 7:06. Фото: архив

С 07:06 утра в столице Удмуртии не идут трамваи № 2, 7, 9. Об этом сообщает ИжГЭТ. Движения транспорта нет от улицы Тимирязева до магазина «Океан» по направлению в Центр. Проблема возникла из-за технической неисправности вагона. .

Движение трамваев организовано следующим образом:

2 маршрут: Буммаш - ул. Халтурина - ул .Ленина - Центр - ул. Ленина - ул. Промышленная. С ул. Промышленной трамваи следуют по своему маршруту.

7 маршрут: Буммаш - ул. Халтурина - ул. Ленина - Центр - ул. К. Маркса - ул. Кирова - Сквер металлургов. Со Сквера металлургов трамваи идут по своему маршруту

9 маршрут: Буммаш - ул. Халтурина - ул. Ленина - Центр - ул. Московская. С ул. Московской трамваи продолжают следовать по своему маршруту.

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