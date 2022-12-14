Прокурорская проверка не подтвердила массовое отравление детей в детском лагере Удмуртии

Прокуратура республики провела проверку в детском лагере. Фото: архив
Появилась информация о массовом отравлении детей в одном из детских лагерей Удмуртии. Прокуратура республики провела проверку в учреждении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Санитарно-эпидемиологические исследования не выявили заболевание у детей и сотрудников этого оздоровительного лагеря. Это означает, что информация о массовом заболевании несовершеннолетних не подтверждается.
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