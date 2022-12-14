В декабре из Удмуртии вывезли более 36,5 тыс. рождественских деревьев в Беларусь и несколько регионов России

На партию выдали 47 сертификатов Фото: Архив КП

Более 36,5 тыс. рождественских деревьев вывезли в декабре из Удмуртии в Беларусь и несколько регионов России. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Продукция успешно прошла лабораторный контроль. На партию выдали 47 карантинных сертификатов: 2 – в Беларусь и 45 – в регионы страны.

Отправили 31 735 веток хвойных деревьев, 27 891 новогодних елей и сосен и 748 саженцев елей в горшках. Их отправили в Беларусь, Крым, Татарстан, Ставропольский и Краснодарский край и Московскую и Ленинградскую области. Деревья и ветки вывезли из Дебесского, Шарканского, Юкаменского и Ярского районов Удмуртии.

За весь 2022 год из Удмуртии вывезли 36 581 елей и сосен, 31 735 веток хвойных деревьев и 748 саженцев елей в горшках.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Почему Минздрав Удмуртии отказался от сотрудничества с порталом IGIS

Сумма взносов на капремонт в Удмуртии не изменится до конца 2022 года

Гороскоп на день: 14 декабря Овнам придется найти дополнительную энергию, а Девам – время на себя