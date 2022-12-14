В межрайонную больницу в Глазове закупают новое оборудование

Власти обсудили эту идею с Михаилом Мурашко и Вероникой Скворцовой. Фото: Александр Бречалов в телеграме

Новое медицинское оборудование закупают в глазовскую межрайонную больницу. Об этом сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов в своих соцсетях.

В больнице появятся наркозные аппараты, передвижной хирургической рентген, УЗИ высокого класса, транспортируемый рентген, холтеры, гемоанализатор и эндоскопическое оборудование.

Власти планируют провести в стационаре больницы капитальный ремонт, а также обновить помещения медсанчасти №41. Эту идею уже обсудили с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко и руководителем Федерального медико-биологического агентства страны Вероникой Скворцовой.

Отметим, что в 2021 году в больнице заменили лифты и обновили отделение хирургии.

Бречалов подчеркнул, что правительство хочет, чтобы в 2023-2024 гг. больница попала в Федеральную инвестиционную программу.

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