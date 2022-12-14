Мужчина сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе на улице Холмогорова в Ижевске

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Вечером 13 декабря напротив дома № 20 на улице Холмогорова в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

22-летний мужчина за рулем KIA RIO сбил 10-летнего ребенка. Девочка переходила дорогу по нерегулируемой зебре.

В результате ДТП ребенок получила травмы.

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