Расширить льготы для ряда родителей детей с инвалидностью предложили в Госдуме

Идея принадлежит Евгению Федорову Фото: Диля Ахмадишина

В Госдуме предложили расширить льготы для родителей двух и более детей-инвалидов. Как сообщает RT, идея принадлежит депутату Евгению Федорову.

Сейчас по закону родители могут взять 4 дополнительных выходных для ухода за детьми с инвалидностью. Это распространяется и на семью с 1 ребенком инвалидом и на семью с 2 и более такими детьми. Депутат считает, что во втором случае родители должны получать больше выходных.

Поэтому Федоров попросил наделить правом на 4 дополнительных выходных не одного, а обоих родителей, а также позволить им накапливать и переносить эти дни на другие месяцы.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Почему Минздрав Удмуртии отказался от сотрудничества с порталом IGIS

Сумма взносов на капремонт в Удмуртии не изменится до конца 2022 года

Вице-премьер Эльвира Пинчук опровергла слухи о продаже роддома №2 в Ижевске