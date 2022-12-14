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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 8:23

У 85-летнего пенсионера из Ижевска мошенники украли 200 000 рублей под предлогом попытки снятия денег со счета по доверенности

Он не сразу понял, что наткнулся на шарлатанов
Софья Кель
Мошенник был слишком убедительным

Мошенник был слишком убедительным

Фото: Амир Закиров

85-летний дедушка из Ижевска попался на удочку телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчина неоднократно слышал истории о таком виде мошенничества и знал о подобных историях из новостей. Но звонивший оказался слишком убедительным. Пенсионер поверил, что с его счета в банке пытались снять деньги по доверенности от его имени. После этого ижевчанин отправился в банк и обналичил все сбережения. Эти деньги он перевел на продиктованный ему счет.

Позднее он осознал, что наткнулся на мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

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