У 85-летнего пенсионера из Ижевска мошенники украли 200 000 рублей под предлогом попытки снятия денег со счета по доверенности

Мошенник был слишком убедительным Фото: Амир Закиров

85-летний дедушка из Ижевска попался на удочку телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчина неоднократно слышал истории о таком виде мошенничества и знал о подобных историях из новостей. Но звонивший оказался слишком убедительным. Пенсионер поверил, что с его счета в банке пытались снять деньги по доверенности от его имени. После этого ижевчанин отправился в банк и обналичил все сбережения. Эти деньги он перевел на продиктованный ему счет.

Позднее он осознал, что наткнулся на мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

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