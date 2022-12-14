В Ижевске впервые прошел благотворительный театральный фестиваль «Снежность»

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За четыре дня 2500 детей и подростков со всей Удмуртии посетили ХIХ-й детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность», который проводится по инициативе и при финансовой поддержке предпринимателя, мецената Андрея Комарова. Все мероприятия фестиваля были объединены единой темой – «Время добрых дел». В Ижевске партнером «Снежности» стала Группа компаний «Римера».

Фестиваль «Снежность» запомнился жителям Удмуртской Республики интересной насыщенной театральной программой. Спектакли в исполнении трех коллективов прошли на сцене ДК «Аксион» и Государственного театра кукол Удмуртской Республики.

С огромным интересом дети и их родители наблюдали за тем, как ищут свой путь к счастью главные герои мюзикла Русского драматического театра Республики Башкортостан «Дюймовочка и Принц». Не менее яркие эмоции вызвали постановки «Знаменитый Мойдодыр» Московского театра кукол и «Волшебный мир марионеток» в исполнении актеров кукольного театра Николая Зыкова. По традиции, в рамках «Снежности» был также организован благотворительный выездной спектакль для воспитанников Республиканского детского дома.

Фестиваль «Снежность» направлен на формирование культурных и духовных ценностей детей и подростков и за 19 лет своей истории успел стать долгожданным новогодним событием во многих регионах. В этом году, помимо Ижевска, фестиваль прошел в Первоуральске, Екатеринбурге, Челябинске, Озерске, Альметьевске и продолжит дарить новогоднее настроение и подарки социально-незащищенным детям и подросткам в Петропавловске-Камчатском.

С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте www.snegnost.ru.

Возрастное ограничение 6+

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