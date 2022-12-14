Власти Удмуртии поставили цель увеличить продолжительность жизни в республике на 7,5 лет

К 2030 году продолжительность жизни будет составлять 78 лет. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

13 декабря в Москве Александр Бречалов встретился с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко и обсудил развитие в отрасли здравоохранения в Удмуртии. Об этом сообщается в пресс-службе правительства региона.

Главной целью назвали увеличение продолжительности жизни на 7,5 лет. К 2030 году он будет составлять 78 лет.

Этому поспособствуют снижение смертности от болезней нервной системы, злокачественных новообразований, психических расстройств и болезней эндокринной системы.

Также на рост продолжительности жизни влияют нацпроекты, в рамках которых в больницы закупают новое современное оборудование.

«В 2022 году в рамках национального проекта приобретены 52 единицы оборудования, в том числе 19 единиц тяжелого – цифровые компьютерные томографы, маммографы, рентгены и флюорографы. В целом, за четыре года реализации проекта приобретены более 400 единиц оборудования, в том числе 93 единицы тяжелого – ангиографы, цифровые компьютерные томографы, магнитно-резонансые томографы, маммографы, рентгены и флюорографы. В ряде районных больниц такое оборудование приобретено впервые», – подчеркнул Александр Бречалов.

Помимо оборудования и препаратов в больницы также закупили 105 новых автомобилей. Таким образом автопарк районных больниц обновили на 100%.

Продолжаются работы над строительством и проведением капитальных ремонтов больниц. За этот год в Удмуртии отремонтировали 39 больниц и еще 5 обновят до конца декабря. До начала 2023 также хотят закончить строительство 2 поликлиник в Воткинске и Можге, а также двух модульных ФАПов в Завьяловском районе. На это из регионального бюджета выделили почти 500 миллионов рублей.

Напоминаем, что сейчас в глазовскую межрайонную больницу закупают новое оборудование. Власти планируют провести в стационаре больницы капитальный ремонт.

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