Двух учеников школы № 88 в Ижевске наградили медалями «Доблесть и отвага»

Награды вручили в следственном комитете России. Фото: пресс-служба СК России

В следственном комитете России вручили награды юным героям Отечества. Как сообщает пресс-служба ведомства, в их число вошли два ученика школы №88 в Ижевске.

«Отрадно, что в наших рядах есть такие отважные дети и подростки. Ваши героические поступки – это хорошее начало жизни», – сказал глава ведомства.

К медали представили Данилу Горецкого и Дмитрия Иванова. Награду им вручил руководитель следственного управления СК России по Удмуртии Р.Р. Тугушев. Во время страшной трагедии в сентябре этого года мальчики помогали младшим школьникам.

Председатель СК России поговорил с награжденным и предложил им поступить в образовательные учреждения следственного комитета.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Уход ИПОПАТ из Можги: что будет с общественным транспортом в городе?

Почему Минздрав Удмуртии отказался от сотрудничества с порталом IGIS

Вице-премьер Эльвира Пинчук опровергла слухи о продаже роддома №2 в Ижевске