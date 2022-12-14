Последний пострадавший при стрельбе в школе №88 в Ижевске ребенок вернулся домой из Москвы

Девочка лечилась в федеральном центре. Фото: Эльвира Пинчук в телеграме
Сегодня в Ижевск вернулся последний ребенок, который стал жертвой стрельбы в школе №88. Об этом сообщила вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинсук в своих соцсетях.
Девочка приехала с лечения в федеральном центре. В Ижевске она продолжит оставаться под наблюдением местных врачей.
Напоминаем, что накануне медалями за «Доблесть и Отвагу» наградили двух школьников из этой школы. Во время трагедии они помогали спастись младшим ученикам.
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